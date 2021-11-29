高致病性禽流感在全球蔓延

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韩国国际广播电台报道：最近一个月内，韩国有超过10家家禽农场出现了死亡率高的高致病性禽流感疫情，禽流感病毒还在世界各地迅速扩散。鉴于此，此前已趋于稳定的韩国国内鸡蛋价格再次上涨，鸡肉等全球肉类价格也同时上涨，成为抬高物价的因素。首尔市阳川区的一名顾客崔明子（音）说，因为禽流感，物价会上涨很多，但是又不能买太多，所以对物价感到有点负担。目前30个鸡蛋的零售价平均在6200韩元左右，与一个月前相比上涨了4%以上。 此前鸡蛋价格一度涨到7600韩元左右，人们原希望鸡蛋价格能稳定在5000韩元左右，但最近又开始回升，高致病性禽流感的快速蔓延是主要原因。特别是今年禽流感疫情在世界各国的扩散趋势非同寻常。5月以后，在欧洲和亚洲等41个国家出现禽流感的广泛蔓延，促使食品价格上升。全球家禽类价格指数与年初相比上涨了11%以上，肉类价格指数也较一年前上涨了16%，创下了7年来的最高值。韩国两大炸鸡加工企业已经决定上调产品价格。农林畜产食品部防疫政策局长朴正勋（音）表示，流行病学调查结果显示，家禽农场在防疫方面存在一些漏洞。韩国政府表示，对防疫工作疏忽大意的农场的补偿金将被削减，并对其进行罚款，再次强调家禽农场必须遵守农场消毒等防疫规定。