首尔20年间婚姻登记数量减半 新生儿减64%

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韩国国际广播电台报道：首尔市公布的2000年至2020年人口动向分析结果显示，在过去20年间，首尔市的婚姻登记数量减少了一半，出生人口更是减少了64%。此次分析是为了解婚姻、出生、死亡带来的人口变化。数据显示，去年首尔共有44746对新婚夫妇登记结婚，同比减少7.3%，较2000年减少43.2%，是20年以来的最低值。去年男性平均初婚年龄为33.61岁、女性为31.6岁。去年首尔共有16282对夫妇离婚，同比减少4.1%。首尔离婚登记数量于2003年达到32499对的峰值，之后逐年减少。男性平均离婚年龄为51.1岁、女性为48.3岁。去年首尔市新生儿人数为47445名，同比减少11.6%，较2000年更是减少了64.3%。总和生育率为0.64名，跌至2000年（1.28名）的一半。女性平均生育年龄为33.98岁，较2000年增长4.49岁。二胎及以上生育比例从2000年的47.6%减少至去年的36.4%。去年首尔市死亡人口为45522人，同比增长4%。首尔市表示，受老龄人口增多的影响，死亡人口每年都在增长。去年首尔市男性预期寿命为82岁、女性为87.6岁，2000年则分别为76.9岁和82.8岁。去年首尔市人口死亡的最大原因是癌症，30.3%的人死于癌症，其次是循环系统疾病，占比为19.9%。首尔市表示，市内人口于1988年突破1000万人，去年则跌破了1000万。今年受死亡人口多于出生人口的影响，预计将出现人口自然减少或增长停止的现象。