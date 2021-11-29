韩财长：本届政府任期内申请加入CPTPP 重新推进被纳入MSCI指数

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基15日召开外媒记者恳谈会，表示将在本届政府任期内申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。洪楠基表示，政府在两年半的时间里结合《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的规定对水产补贴、国营企业、卫生检疫等制度进行了整顿。加入协定后，部分敏感领域有可能蒙受损失，政府已对此进行了影响评估。在农水产品领域，政府将在最大程度上维护国家利益的前提下展开谈判，并予以支援。洪楠基表示，韩国一有机会便与协定成员国进行非正式接触，不过日本因涉及其他问题，所以表现得比较消极，双方的接触并未取得很多成果。洪楠基还就明年2月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效一事表示，这或将成为韩国经济更上一个台阶的机会，将对提高企业利益和便利起到积极作用。洪楠基还表示，尽管外部环境艰难，但是韩国国内经济得到了稳定管理。洪楠基指出，韩国主权信用评级得到了维持，外汇平准基金债券附加利率保持着历年最低水平，欧洲债券维持负利率，投资者对韩国经济的信任度非常高。另外，11月出口突破600亿美元，也是有史以来首次。洪楠基就全球供应链问题表示，政府正推进设立名为“经济安全供应链企划团”的跨部门机构。洪楠基还表示，将重新推进被纳入摩根士丹利资本国际公司（MSCI）发达国家指数。企划财政部已完成内部评估，目前正与有关部门协商。政府还对50多家外国证券公司和投资商进行了调查，下月底之前将进行讨论、听取海外金融机构意见，之后有可能亲自访问摩根士丹利资本国际公司。洪楠基还指出，其他国家房地产价格受流动性扩大的影响上涨明显，韩国涨幅相对较小。不过韩国家庭负债水平较高，其中一半是住房抵押贷款，政府明年将把家庭负债增速控制在4%-5%。