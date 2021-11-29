美副国务卿称正与韩探讨构建可信赖的5G网 或为牵制中国

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韩国国际广播电台报道：美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿乔斯·费尔南德斯16日表示，目前存在对可信赖网络的需求，正与韩国等国家探讨扩大5G移动通信网。费尔南德斯当天出席在首尔君悦酒店举行的“第五次韩美民官联合经济论坛”开幕式，仪式后他向记者表示，韩国是5G领域的佼佼者，目前正与对构建5G网感兴趣的几个国家交流，韩国企业将拥有更多参与的机会。5G和6G是美国为在与中国的技术争霸战中占据优势而全力争取的领域。美国认为中国通过5G网和设备开展间谍活动，从2019年5月起禁止向华为出口美国半导体。本月2日韩美安全会议在首尔举行，会后发布的联合声明中也提到两国防长商定将摸索在5G和6G领域的合作方案。美国还有意加强与日本、澳大利亚在5G通信设备领域的合作，以牵制中国。美国在与台湾举行的“第二次经济繁荣伙伴关系对话”中也强调台湾和美国将召开数字经济论坛，讨论数字经济和5G网络安全。费尔南德斯还提到了供应链重组，这被认为是牵制中国的又一项议题。费尔南德斯表示，在此次访韩期间将就两国在数字经济、供应链基础设施、IT基础设施等领域建立强大关系的战略进行探讨。费尔南德斯在开幕式致辞中表示，韩美经济合作是大韩民国和平与安全、亚太乃至世界和平与安全的基石。韩国外交部第二次官崔钟文在开幕式致辞中表示，韩国毫无疑问是美国的最佳伙伴，两国政府正努力在网络安全、人工智能、6G、量子技术等领域开展两国人才合作。崔钟文和费尔南德斯将在17日召开的高级别经济协商会议中就恢复供应链、基础设施、公共卫生、气候变化等主要议题进行商讨。