韩统一部：金正恩执政十年北韩经济市场化持续 政治地位巩固

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部在16日公布的“金正恩政权十年参考资料”中指出，北韩私营经济占比呈现长期上升的趋势，综合市场柜台数也持续增加。统一部表示，北韩的经济活动呈现国营经济和私营经济二元化结构。私营经济从业人员占比从2011-2015年的31.3%上升至2016-2020年的37.6%。同期，国营经济活动占比则从27.5%下滑至24.7%。私营经济规模的另一项指标——综合市场柜台商人数量也从2000年以前的年均287人增至2016-2020年的年均768人。不过金正恩执政十年间，北韩经济状况总体上恶化。大米价格和汇率在2016-2019年期间尚能保持稳定，但是去年北韩因新冠疫情封锁边境后波动性扩大。截至2016年，北韩经济保持着小幅增长，但是从2017年开始转为负增长，去年经济增速仅为-4.5%。统一部分析称，北韩在2016-2017年共进行了三次核试验和多次远程导弹试射，国际社会进一步加强对北制裁，导致金正恩执政初期的经济成果被消耗殆尽。北韩今年7月向联合国提交的自评报告显示，北韩目前人口为2544.8350万人，其中仅有34.6%的人口用电。另外，森林在北韩土地面积中占据了73.6%，较2015年（67.3%）有所上升，荒废土地占比则从9.7%减少至7.2%。统一部指出，金正恩在执政期间参与最多的是经济和军事领域活动，去年起政治领域活动也大幅增加。金正恩执政后共修改了三次党章，最近的一次修改将对金正恩的称呼改为“总书记”、“首脑”，进一步巩固了其地位。金正恩在党（总书记）、政府（国务委员长）、军队（最高司令）均担任最高职务，其统治体制日渐稳固。