日本智库：2027年韩国人均名义GDP将赶超日本

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韩国国际广播电台报道：日本一家智库的分析显示，韩国人均名义国内生产总值（GDP）将于2027年赶超日本。《日本经济新闻》16日援引日本经济研究中心的前景展望报道，从反映物价情况的人均名义国内生产总值增速来看，到2025年，韩国将以年6.0%的速度增长，而日本仅为2.0%。根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2020年日本人均名义国内生产总值为39890美元，较韩国（31954美元）高出25%。不过受行政数字化进程和劳动生产率提高速度缓慢的影响，日本人均名义国内生产总值增速放缓，继2027年被韩国赶超后，2028年还将被台湾赶超。日本经济研究中心预测，未来包括行政在内的数字化进程将对劳动生产率起到巨大影响。《日经新闻》指出，韩国和台湾持续推进公共行政处理业务的电子化，但日本却固守印章、签名等方式。日本经济研究中心预测，若不能实现数字化，到2030年日本经济或出现负增长。另外，日本经济研究中心预测，中国名义国内生产总值将于2033年首次赶超美国，不过2050年美国将重新超越中国。该中心分析指出，中国政府加强对民间企业的管制导致生产率增长放缓，且未来中国低生育率、老龄化现象还将进一步加剧。