金正恩执政十周年 政治稳固、经济恶化

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韩国国际广播电台报道：适逢金正日去世十周年，北韩时隔五年举行中央追悼大会，国务委员长金正恩、劳动党副部长金与正等人出席。北韩最高人民会议常任委员长崔龙海在会上表示，将更坚决地维护党中央唯一领导体系，同心同力支持金正恩同志的构想和决意。金正恩逐渐走出遵照前领导人遗训执政的模式，建立起了“人民大众至上主义”的理念。金正恩专注于住房和最新保育设施的建设、创造可视的成果，然而北韩的经济却日渐恶化。北韩经济从宣布完成核武体系建设的2017年起出现负增长，2019年略有反弹，去年新冠疫情暴发后再次下滑。北韩表示将通过自力更生来突破困局，并从今年起实施经济开发五年计划。战略武器研发是金正恩着力发展的另一个领域。北韩在今年1月举行的第八次党代会上公开了今后五年计划开发的武器名单，继续公然进行武器试验。金正恩在今年10月11日举行的国防发展展览会上发表讲话指出，为了后代，我们首先需要变得更强。分析认为，明年上半年将迎来金日成110周岁生日、金正日80周岁生日，北韩有可能进行高强度武器试验，未来较长一段时间内，南北、美北关系仍不太可能摆脱僵局。北韩还有可能在不久后部分解除边境封锁，以获取生活必需品和原材料。