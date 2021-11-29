韩美高层经济对话在首尔召开 讨论供应链、基础设施投资合作

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第二次官崔钟文与美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯17日在位于首尔的韩国外交部大楼举行第六次韩美高层经济对话（SED）。对话进行了3小时30分钟。崔钟文在致辞中表示，拜登政府公布了印度太平洋经济框架、碳中和全球构想等计划，韩国将寻求参与这些计划的机会。财经界和其他利益相关方的参与对计划取得成功至关重要，将予以积极推动。崔钟文还表示，韩国对美国的《基建投资法》、《重建美好未来法案》也十分关注，希望两国在半导体、电动汽车电池、清洁能源等领域的贸易和投资能够受惠。费尔南德斯在致辞中表示，美韩不止在经济上保持着密切关系，合作范围还扩大到了气候、公共卫生、新兴技术、供应链等领域，已经超越经济伙伴关系。费尔南德斯指出，疫情导致的半导体供应短缺更凸显了韩国在全球半导体供应链中的领导地位和作为美国核心伙伴的重要性，相信韩国能够为全球经济作出更多贡献。外交部人士会后向记者表示，双方就供应链、半导体、电动汽车、卫生物资、关键矿产等领域的双边和多边合作进行了讨论，并确认民间企业的参与对两国在供应链上的合作至关重要。这名人士还表示，在基础设施领域，双方一致认为有必要展开民官协商，以缩小印太地区在投资需求上的差距，双方决定就此召开圆桌会议。在科学技术领域，双方决定加强双边合作，以开展5G和6G、人工智能、生物技术等核心新兴技术的共同研究。双方还决定寻求在建立运用开放式无线接入网（Open-RAN）信息通信体系方面展开合作。不过双方并未具体讨论美国最近提出的印度太平洋经济框架。外交部人士表示，美国贸易代表办公室(USTR)代表凯瑟琳·戴（戴琪）访韩期间已正式邀请韩国参与印太经济框架，目前韩国政府正在进行内部评估。另外，两国并未就牵制中国展开讨论。