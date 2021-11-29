近五年韩武器出口规模位列全球第九

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韩国国际广播电台报道：2016至2020年韩国成为全球第九大武器出口国。根据国防技术振兴研究所20日发刊的《2021年全球军工行业市场年鉴》显示，2016至2020年韩国武器出口较此前五年（2011至2015年）增长210%。在此期间，韩国武器出口占全世界武器出口比重达2.7%，较2005年增长649%。韩国武器出口在全球位列第九位，较前一期（2015至2019年）提升一个位次。全球最大的武器出口国为美国，然后依次是俄罗斯、法国、德国、中国和英国。韩国的主要武器出口国为英国(14%)、菲律宾(12%)和泰国(11%)。从地区来看，亚洲和大洋洲所占比重达55%，然后依次为欧洲23%、中东14%。国防技术振兴研究所表示，韩国军工企业取得了瞩目的发展，尖端武器生产水平已与主要出口国匹敌。受新冠疫情影响，全球军工企业连续两年难以扩大承接订单，但韩国军工企业明年初将出口万亿韩元规模的武器。近期，韩国接连传来大规模武器出口喜讯。韩国正与埃及进行K-9自行火炮出口谈判，本月13日还与澳大利亚签署K-9出口合同，同时还推进向阿联酋（UAE）出口弹道导弹拦截系统“天弓2”，该项目规模达4万亿韩元。