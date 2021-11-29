韩集中确保新冠治疗病床和人力

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠危重患者人数连日达1000例左右，重患者病床启用率达80%，首都圈为88%，几乎达到饱和状态。政府决定尽可能动员医疗力量，确保新冠重症患者病床和治疗人力。进入本月后，“医疗应对力量对比新冠发生率”迅速超过100%，该统计项目反映新冠确诊者人数、病床数量、重症转化率和住院天数，数值超过100%意味着医疗应对余力已经耗尽。防疫对策本部流行病学调查分析团长李相元（音译）表示，目前“医疗应对力量对比新冠发生率”已超过100%，医疗应对余力已经耗尽，需要紧急确保更多的病床，投入更多的医疗力量。防疫当局提出的对策大致上分为两项，首先是扩大第三剂新冠疫苗接种，尽量减少新增病例和危重患者人数，以减少病床需求。据统计，韩国60岁及以上年龄层第三剂疫苗接种率上周已增至近55%，该年龄层的新增确诊者比率已开始下降。政府还决定集中力量增加重症患者病床。文在寅总统表示，确保新冠病床完全是政府的责任，将通过特别措施扩充医疗应对力量。为此，政府决定将全国国立大学医院的医疗力量集中用于治疗新冠重症患者，并尽可能将首都圈公共医院转换为传染病定点治疗医院，且调派军方人力参与治疗。中央灾难安全对策本部第二次长全海澈表示，将把治疗新冠相关科室的军医全部调派至首都圈设有新冠重症病床的上级综合医院。