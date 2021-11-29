KBS下届总统候选人支持率民调：李在明33.7% 尹锡悦34.2%

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韩国国际广播电台报道：以20日为准，距离韩国明年度总统选举还剩下79天，KBS实施了民意调查。李在明和尹锡悦两位候选人的支持率均较此前的调查略有降低。在“如果明天选举总统，您会投哪一位候选人”的问题方面，回答支持共同民主党候选人李在明的选民占比33.7%，回答支持国民力量党候选人尹锡悦的选民占比34.2%，二者差距处在误差范围内。正义党候选人沈相奵和国民之党候选人安哲秀的支持率均为4.8%，前经济副总理金东兖候选人的支持率为1%。相较KBS此前10月开始实施的三次民调，11月初支持率下降的李在明在11月底略有上升后小幅下降，一度因党内竞选胜出而支持率上升的尹锡悦也未能较11月底的支持率有所反弹。从各年龄层来看，40岁年龄段选民倾向于支持李在明，60岁以上选民倾向于支持尹锡悦，各年龄层的支持倾向并没有变动，如何争取20岁年龄段选民的支持是各候选人的最大课题。选民对李在明和尹锡悦两位候选人的支持率大为低于平均值，选民当中37%为摇摆层，相较此前的民调有所增加。此次民调由KBS委托韩国Research从17日开始在为期三天期间以全国1000名18周岁以上男女为对象通过手机通话方式进行，应答率为20.4%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点，详细内容可在KBS网站进行查阅。