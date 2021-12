李在明和尹锡悦开展竞选工作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国执政党共同民主党总统候选人李在明日前与《公正:该如何做是好?》(Justice: What's the Right Thing to Do? )一书的作者美国哈佛大学迈克尔·桑德尔教授进行了视频交谈。李在明表示,韩国社会的发展正在停滞不前,缺乏机会。随着竞争加剧,青年对公正性的期望越来越高。政治的作用是对有困难的地方给予更多的呵护,对短缺的地方给予长远的支援。另外,共同民主党开始对李在明予以立法支援。22日,该党召开议员大会,讨论由李在明提出的向因新冠疫情而受影响的个体工商户给予“先支援、后结算”的法案。韩国第一大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦21日主持召开旨在克服新冠疫情的紧急对策会议。尹锡悦表示,政府在没有准备的情况下推行“与新冠共存”措施,将国民推入传染病的威胁泥沼,个体工商户已经到了垂死挣扎的境地。总统的误判导致疫情惨案,敦促政府必须认清非常时局,拟定特别的对策方案。在尹锡悦强调政策的同时,国民力量党代表李俊锡和宣传团长赵修真出现意见分歧。正义党总统候选人沈相奵表示,将通过第二次土地改革,瓦解“房地产投机共和国”。国民之党总统候选人安哲秀21日前往大邱的新冠检测站,参加了新冠检测医疗服务。