去年韩国共有17万人申请育儿休假

Photo : Getty Images Bank

韩国国际广播电台报道：去年韩国共有17万人申请了育儿休假，是十年前的两倍。其中，父亲申请育儿休假的比例首次突破了20%。据KBS记者报道，韩国统计厅最近发布的“2020年育儿休假统计数据”显示，去年韩国共有16.93万余人申请了育儿休假，较一年前增加了3.7%，与2010年的7.3万余人相比增至两倍多。在去年申请育儿休假的人群中，父亲申请者为3.8万余人，占比为22.7%。这是统计厅开始进行相关统计工作以来，父亲申请育儿休假的比例首次超过20%。因受新生儿减少的影响，去年在新生儿父母中，申请育儿休假的父母较一年前减少了4%，为7.31万余人。与此相反，每100名新生儿的父母中，育儿休假者较一年前增加了1.6人，为26.8人。虽然新生儿减少，不过使用育儿休假的父亲则同比增加了7.4%。统计厅一位有关人士透露，在父母均使用育儿休假的情况下，第二位育儿休假者可获更高补助，这促使父亲申请育儿休假的比例增加。另外，新冠疫情的影响也是原因之一。在全体使用育儿休假的父母中，63.5%为300人以上规模的企业员工。从中显示，规模较大的企业员工相对容易申请育儿休假。但去年300人以上规模的企业员工使用育儿休假的占比同比减少了1.6个百分点。据统计，74.4%的独生子女父母在子女出生后立即使用了育儿休假，10.3%在子女6周岁时使用了育儿休假。分一次以上使用育儿休假的占比为18.5%。