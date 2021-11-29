韩到明年1月将增加一万张新冠病床 公共医院转换为定点治疗医院

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，将确保能应对单日新增一万例新冠确诊病例的病床。政府将腾出公共医院，转换为新冠定点治疗医院等，一个月内新增一万张病床。到明年1月，政府将大幅增加约一万张新冠治疗病床。目前普通型以上患者病床为1.5万余张，今后将进一步增加约7000张病床。全国生活治疗中心正运营1.7万余张病床，截至下月将新增2400余张病床，将病床数量增至2万余张。国务总理金富谦22日主持召开中央灾难安全对策本部会议时表示，将大幅增加病床，以应对单日新增一万例以上新冠病例的情况。为此，政府决定将国立中央医疗院、首尔医疗院、报勋医院等部分公共医院转换为新冠定点治疗医院。目前，韩国治疗重症患者的床位已经饱和，医护人员不足，首尔大学医院等全国国立大学医院将增加300张重症患者病床。金富谦承诺将首先调派军医和公众保健医生等提供人力支援。金富谦还说，将立即安排已接受重症患者治疗相关教育的护士前往现场并强化医护人员人工费支持。政府表示，将预先做好准备，拟定可应对单日新增1.5万例新冠病例的对策。在谈到防疫措施加强后是否取得了效果时，政府表示，加强防疫规定开始仅五天，目前尚难判断新冠疫情扩散势头是否已得到控制。以22日0时为准，韩国新增7456例新冠病例。危重病例单日新增41例，累计1063例。全国重症患者病床启用率为79%，首都圈达85%，首都圈等候病床的患者为493人。