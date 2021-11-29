韩政府研讨下调一套房持有者持有税 多套房持有者加征更多转让税无变化

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，正在研讨减轻一套住房持有者的持有税负担问题，但对于政界提出的暂时保留对多套住房持有者加征更多转让税则明确表明反对立场，称没有计划改变现行方案。目前政府正对一套住房持有者因房价上涨导致综合房地产税和财产税等持有税负担增加研讨缓和方案。经济副总理兼企划财政部长官洪楠基22日在房地产市场评估有关部门长官会议中就普通民众和中产阶层的持有税问题作出了上述表示。洪楠基说，政府已在研讨减轻仅拥有一套房的普通民众和中产阶层部分税收负担的方案。但对于共同民主党下届总统候选人李在明提出应暂时保留对多套住房持有者加征更多转让税，洪楠基明确表示，考虑到市场稳定和公平性，并无计划改变现行方案。洪楠基认为，最近房地产市场已呈现出房价稳定回落的势头，虽然交易量较少，不过主要地区的房价已开始下跌。政府为使房价稳定势头持续，将加快供应速度。为此，明年住房预购量将增加6000户，增至6.8万户。住房租赁量也将增至4.4万户，尽可能确保短期供应量。12月住房预购量达1.7万户，创今年最高值，这些住房均位于首都圈热门地点。政府还发布了防止外国人等非居住者房地产相关非法行为对策。外国人登记为住宅租赁业主时，若居留资格不符或居留期间太短，持有的签证不可能从事租赁业务时，将拒绝予以登记。政府还将经外部机构研究，就外国人房地产交易和持有情况进行统计。