李在明表示将由脱核电转向减核电 尹锡悦发言引争议

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党共同民主党候选人李在明22日表示，在建核电站可继续修建并使用至设计寿命年限，但不会再新建核电站。这一表态与文在寅政府推进的“脱核电”计划划清了距离。李在明还表示，关于停建的新韩蔚3、4号机组，将尊重国民的意见，未来有可能重启修建工作。李在明表示，将设立负责科学领域的副总理职位，到2030年完成登月项目。共同民主党为支持李在明展开了立法活动，将李在明提出的全面支援受损个体工商户的承诺定为党指导意见。国民力量党候选人尹锡悦访问全北大学，与学生们对谈。当被问及“国民力量党作为自由主义政党追求何种价值”时，尹锡悦表示，生活极端贫困、未能接受教育的人不仅不懂得自由为何，也不会感受到自由的必要性。只有接受一定水平的教育、具备经济能力，才会明白自由的必要性。因此自由的必要条件是将税收用于贫困人群，奠定教育和经济的基础。不过尹锡悦关于极端贫困或教育水平低便不懂自由的发言引发了争议。共同民主党称这是对《宪法》精神的否认。正义党则谴责尹锡悦应首先评估自身对人权的认知。另外，尹锡悦原本计划向5.18民主化运动的首位牺牲者纪念碑献花，却因民众的强烈抗议不得不放弃。民众谴责尹锡悦支持全斗焕。尹锡悦对围绕其夫人的争议未予以过多表态，仅表示将废除负责总统夫人日程的青瓦台第二附属办公室。