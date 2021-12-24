美媒专栏批评《终战宣言》“奇怪且错误严重”

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韩国国际广播电台报道：美国政治媒体《国会山报》（The Hill）22日刊登了批评韩国总统文在寅正推动的韩国战争《终战宣言》的专栏。在这篇由专注于南北关系等东亚问题的记者唐纳德·柯克投稿、题为《韩国不会、也不能签署和平宣言》的专栏中，作者对《终战宣言》的根本宗旨提出了批评。专栏对《终战宣言》的实际效果提出质疑，并指出《终战宣言》只会加剧韩半岛的紧张，1953年签署的《停战协定》实际上已经取代了终战协定。专栏还指出，虽然文在寅与其周围人埋头推动《终战宣言》，但除非美国放宽对北制裁、停止韩美联合军演，否则北韩不会参与任何协定，也不会停止核武开发。专栏批评称，《终战宣言》会动摇韩国的核心安全利益，也不能提供任何保障。北韩将要求放宽对北制裁、美军撤离，这无疑将破坏历史性的韩美同盟，无法理解为何文在寅会如此专注于此。北韩将是唯一的受惠者，并将增强军备，为未来攻击韩国做准备。专栏指出，中国一直在拖延宣布全面支持《终战宣言》，不过最近出现了认可该宣言的迹象。中国认为《终战宣言》有可能破坏韩美同盟。专栏还指出，《终战宣言》的签署主体也不明确，究竟是南北美中的军事司令，还是应由拜登、习近平、文在寅和金正恩出面，所有的一切都很荒谬。专栏最后指出，可以确定的是北韩目前未与韩国、美国进行对话，文在寅或许可以继续施压，但是该宣言太过奇怪、错误严重，以致于很难认真对待。