韩中副外长时隔四年进行战略对话

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部第一次官崔钟建23日与中国外交部副部长乐玉成以视频会议方式进行了韩中副外长战略对话。韩国外交部表示，这是文在寅政府成立初期的2017年6月以后，两国时隔4年6个多月举行副外长战略对话。两国在今年9月举行的外长会谈中就尽可能在今年内重启副外长战略对话达成了协议。外交部介绍说，崔钟建与乐玉成就韩中关系、韩半岛问题、地区与国际局势等两国相互关心的问题深入进行了协商。韩中副外长评价说，韩中关系在高层交流、经济合作和新冠疫情应对合作等各领域取得了发展。2022年将迎来韩中建交30周年，双方商定将韩中战略合作伙伴关系发展成为更为成熟和面向未来的关系。两位副外长共同认为，首脑和高层交流对两国关系发展极为重要，并商定在新冠疫情扩散的困难中，持续进行面对面和非面对面等各种方式的战略沟通。双方还商定在搞活文化交流、原材料供应和气候变化等经济、文化和环境领域强化韩中两国人民能够亲身感受到的、可取得成果的实质性合作。崔钟建还评价了东北亚接力举行奥运会的重要性，称继2018年平昌冬奥会、2021年东京奥运会之后，2022年又将举行北京冬奥会，希望北京冬奥会能够成功举办，成为防疫、安全与和平的奥运会。