韩27日起向营业时间受限小工商户发放防疫支援金

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国27日起向营业时间因防疫措施受限的小工商户发放防疫支援金。今年12月15日及以前开始营业、销售额减少或预计将减少的小工商户和小企业为发放对象，金额为每家100万韩元。27日将首先向约70万家营业时间受限的小工商户发放第一轮支援金。为确保资金迅速到位，申请者无需另行提交证明资料，从27日上午9时起在专用网站申请即可。今明两天将实施单双号发放，营业执照号码尾数为单数的小工商户可在27日申请，双数者28日申请，后天起不再进行区分。第一轮发放对象可收到政府发送的短信，收到短信后申请的小工商户原则上可在当天领取。对于约5万家需共同业主授权书的小工商户以及需地方自治团体对设施予以确认的营业时间受限小工商户，将在1月中旬后补发。旅游业、住宿业等营业时间不受限制且曾领取过“希望恢复资金”等支援金的约180万-200万家小工商户将可从1月6日起领取本轮支援金。政府还将在明年1月中旬根据纳税材料确认销售额减少情况后，按序向其余对象发放支援金。具体支援标准和申请流程可参考中小风险企业部网站《小工商户防疫支援金公告》。小工商户防疫支援金呼叫中心“1533-0100”也从27日起开通。