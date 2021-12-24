韩广播电视节目出口额史上首次突破4亿美元

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韩国国际广播电台报道：韩国广播电视节目出口额首次突破4亿美元。科学技术信息通信部和放送通信委员会27日发布《2021年度广播电视产业情况调查》结果，介绍了国内广播电视产业的有关情况。调查结果显示，去年韩国广播电视节目出口额达4.9154亿美元，相较2019年增加33.9%（1.2440亿美元）。具体来看，地面波广播电视节目出口额达2.0854亿美元，相较2019年增长18.2%。节目提供商（Program Provider）出口额达2.8299亿美元，较2019年的1.9068亿美元增长48.4%。与此相反，地面波和节目提供商进口额约达5938万美元，较2019年减少38.8%（3764万美元）。去年，广播电视市场销售额达18.0118万亿韩元，较2019年增加1.9%。收费广播电视业务商销售总额约达6.7万亿韩元，较2019年增加5%。其中，IPTV销售额达4.2836万亿韩元，连续两年超过地面波广播电视台销售额（3.5665万亿韩元）。从地面波广播电视台销售额来看，KBS为1.3522万亿韩元，较2019年增加0.5%，MBC为9046亿韩元，增加3.4%，SBS为7055亿韩元，减少0.3%。