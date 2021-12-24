韩国下周推行防疫通行证有效期制度

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韩国国际广播电台报道：随着新冠疫情逐步得到缓和，加强防疫的效果正在初见成效。政府在推行保持社会距离措施的同时，将最大限度地提高新冠疫苗接种率。下周开始，政府将实行防疫通行证有效期制度，在接种第二剂新冠疫苗6个月以后前往大众设施时将会受到限制。据KBS记者报道，人们前往餐厅和咖啡厅并出示证明已接种两剂新冠疫苗的防疫通行证时，会出现“疫苗接种已经过14天”的语音提示。下周开始将适用疫苗通行证有效期，在接种第二剂新冠疫苗180天以后，防疫通行证将会失效。在人们出示的防疫通行证还在有效期范围内时，将会有“您已经完成疫苗接种”的语音提示。如果防疫通行证过期，将会出现“叮咚”的响音。中央防疫对策本部负责疫学调查分析工作的团长李相源(音译)表示，设施管理人员须确认访客是否为允许破例不接种疫苗的人员，并告知没有防疫通行证者不能使用设施。为防止出现混乱，下周将设一周的过渡期。防疫通行证过期以后，在接种加强针后，从接种日开始防疫通行证将立即生效。政府表示，英国已经发布接种加强针对预防新冠奥密克戎变异毒株也有效果的研究报告。目前，韩国已有约70%的高龄者接种加强针，年底前将继续提高高龄者加强针接种率。保健福祉部长官权德喆表示，60岁及以上的高龄确诊者占比从12月第一周的35%减少到25%，特别是危重患者中，80岁及以上人群的比率从12月第一周的21%减少到14%。另外，政府将在明年决定是否投入引发争议的青少年防疫通行证。据教育部透露，教育部与相关机构正持续进行协商，尚未确定相关调整案的发布时间。目前，韩国12岁至17岁青少年的第一剂新冠疫苗接种率约为70%，第二剂接种率为47%。