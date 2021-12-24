全经联：企业对明年1月景气展望持悲观看法

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韩国国际广播电台报道：受新冠确诊病例急剧增加的影响，韩国企业对明年1月的景气展望持悲观看法。全国经济人联合会下属韩国经济研究院28日透露，以营业额为基准对国内600大企业进行的企业景气实查指数(Business Survey Index·BSI）调查显示，明年1月的展望值为96.5，较本月的100.3下降3.8点。企业景气实查指数高于100 ，意味着对景气持肯定看法的企业多于持悲观看法的企业，低于100则相反。今年8月，企业景气实查指数一度跌至100以下，为95.2，而9至12月则增加到100以上，在时隔五个月后，企业景气实查指数再次跌至100以下。其中，制造业企业景气实查指数为94.2，非制造业为99.4，显示韩国企业心理出现萎缩。在制造业中，汽车和其他运输设备企业指数为88.6，金属与金属加工制品企业为85.3，非金属材料及制品企业为86.7，汽车行业及主要下游行业大幅跌破90线。另外，明年1月内需和出口展望值也跌至100以下，其中内需为94.6，出口为98.4，显示企业对国内外景气展望均不乐观。韩国经济研究院预计，由于政府加强防疫措施，消费心理萎缩、内需不振。另外，随着海上运费刷新历史最高值，出口费用暴涨，预计韩国出口也会停滞不前。