韩国务总理：新冠扩散势头初步遏制 讨论是否延长现行防疫措施

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部表示，以29日0时为准，新冠危重病例较前一天增加49例，达1151例。这是疫情发生后危重病例的最高值，较此前最高值25日的1105例增加46例，连续九天达1000多例。当前，新增5409例新冠确诊病例，死亡者新增36人。居家治疗的确诊者为2.7万余人，患者等候病床的时间已无需超过一天。重症患者病床启用率约为75%，传染病定点治疗医院启用率约为54%。国务总理金富谦29日在中央灾难安全对策本部会议中评价称，新冠扩散势头已初步得到遏制，一周新增病例有所减少，且患者等候病床的时间无需超过一天。但金富谦指出，首都圈重症患者病床启用率约在80%左右，危重病例也仍达1000多例，尚不能放松警惕。特别是传染性强的奥密克戎变异毒株仍存扩散风险，单日新增奥密克戎感染病例已逾100例，累计达558例。金富谦表示，虽然研究认为奥密克戎的危险度低于德尔塔变异毒株，但若感染奥密克戎的病例增加，将给医疗体系带来负担，再次呼吁民众积极接种第三剂新冠疫苗。政府还决定从30日开始启用奥密克戎快速检测法，将检测时间缩短至3-4小时以内，积极遏止奥密克戎毒株扩散。政府还将紧密研究本周新冠疫情形势，以确定从下周起适用的防疫规定。29日，日常生活恢复支援委员会也召开会议，讨论是否延长现行防疫措施。