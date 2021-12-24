新冠疫情扩散后韩离婚人数呈最大减幅

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：新冠疫情扩散后，韩国离婚人数较一年前有所减少，10月离婚人数呈历来最大减幅。新生儿人数则连续71个月减少，死亡者人数大量增加，人口自然减少规模也创历来第二高。统计厅表示，以10月为准，共有7700多对夫妇离婚，同比减少超过17%，减幅创历年同期的最大值。据统计，离婚人数自今年4月开始连续七个月呈同比减少势头，截至10月，累计离婚数量同比减少近5%。统计厅分析认为，离婚人数减少受2012年开始结婚人数减少影响。但鉴于10月并无申报离婚的天数减少等其他原因，因此离婚人数仍较往年出现大幅减少。10月新生儿人数为2.07万余人，同比减少超过5%，连续71个月减少。今年截至10月，累计新生儿人数为22.4万人，继去年之后，预计今年全年新生儿人数也将少于30万人。10月死亡者人数为2.7万余人，同比增加近5%，创11年来同期最大增幅。统计厅分析说，65岁及以上人口增加导致死亡者人数也有所增加。新生儿人数减去死亡者人数后，10月韩国人口自然减少7000余人。继2019年11月之后，韩国人口已连续两年出现自然减少，且减幅创历来第二高。10月共有1.5万多对新人结婚，同比减少7.7%。