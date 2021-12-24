韩着手建造第五艘3000吨级潜艇 2026年完工

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国将建造依靠国内技术开发出的第五艘3000吨级潜艇。防卫事业厅30日在巨济市大宇造船海洋公司举行“张保皋-Ⅲ Batch-Ⅱ”二号潜艇建造项目开工仪式。“张保皋-Ⅲ”项目是3000吨级以上下一代韩国型潜艇开发项目，Batch是同一种类潜艇集合，从Batch-Ⅰ到Batch-Ⅱ和Batch-Ⅲ，性能逐步得到改善。Batch-Ⅱ项目3600吨级潜艇是柴油动力潜艇，艇长89米、舷宽9.6米，较8月交付海军的Batch-Ⅰ首艘3000吨级“岛山安昌浩”号潜艇吨位更大、长度更长（多出5.5米）。防卫事业厅介绍称，Batch-Ⅱ级潜艇将搭载改进性能的战斗系统和声纳系统。Batch-Ⅰ级潜艇搭载6个潜射弹道导弹(SLBM) 垂直发射管，Batch-Ⅱ级潜艇长度变长，预计将搭载10个发射管。Batch-Ⅱ潜艇将成为世界第二艘搭载锂电池的3000吨级潜艇，拥有更高的隐秘性和水下作战能力。防卫事业厅表示，Batch-Ⅱ潜艇国产化率高达80%，将有助于创造工作岗位，并提高国产潜艇出口竞争力。Batch-Ⅱ二号潜艇预定截至2026年建造完成，将经试运行后，于2028年交付海军。