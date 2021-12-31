李在明支持率误差范围内外领先尹锡悦 安哲秀支持率6.6%-10.1%

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韩国国际广播电台报道：关于韩国总统选举的多个民意调查结果于3日先后出炉，但差距较大。在部分调查中，共同民主党总统候选人李在明与国民力量党候选人尹锡悦的差距处在误差范围之内，但也有调查显示，李在明以9个百分点的优势领先尹锡悦，超出误差范围。国民之党候选人安哲秀则在部分调查中获得两位数的支持率，保持了上升趋势。Realmeter受《Oh My News》的委托，于去年12月26日至31日面向全国3037名18周岁及以上成年人进行的调查结果显示，李在明支持率为40.9%，较前一周上升1.2个百分点。尹锡悦支持率为39.2%，较前一周下滑1.2个百分点。两名候选人的差距为1.7个百分点，处在误差范围之内。国民之党候选人安哲秀、正义党候选人沈相奵的支持率分别为6.6%和3%。李在明在20-29岁人群中的支持率为33.6%，较前一周上升3.3个百分点。尹锡悦则为28%，下滑6.6个百分点。李在明在30-39岁人群中的支持率为38.1%，较前一周上升2个百分点。尹锡悦为39.9%，较前一周上升0.6个百分点。文在寅总统的支持率为40.4%，较前一周下滑0.7个百分点。负面评价则上升0.8个百分点至56.1%。政党支持率为国民力量党35.8%、共同民主党34.2%、国民之党7.9%、开放民主党5.6%、正义党3.8%。本次调查可信任度为95%，标本误差为±1.8个百分点。韩国社会舆论研究所受TBS委托，于去年12月31日至今年1月1日面向全国1002名18周岁及以上成年人进行的调查结果显示，李在明支持率较前一周上升3.4个百分点，达到41%。尹锡悦较前一周上升1.3个百分点，为37.1%。两名候选人的差距为3.9个百分点。安哲秀支持率为9.2%，沈相奵为2.2%。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。EMBRAIN PUBLIC受《中央日报》委托，于去年12月30-31日面向全国1010名18周岁及以上成年人进行的调查结果显示，李在明支持率为39.4%、尹锡悦为29.9%，二者差距为9.5个百分点，超出误差范围。安哲秀支持率为10.1%，沈相奵为5.7%。在这项调查中，李在明在20-39岁人群中的支持率更高。尤其是44.3%的30-39岁应答者支持李在明，仅有20.1%的应答者支持尹锡悦。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。Research&Research受《东亚日报》委托，于去年12月30日至今年1月1日面向全国1012名18周岁及以上成年人进行的调查结果显示，李在明支持率为39.9%、尹锡悦为30.2%，二者差距为9.7个百分点，超出误差范围。安哲秀支持率为8.6%、沈相奵为4.3%。在这项调查中，李在明在20-29岁人群中的支持率为28.3%，在30-39岁人群中的支持率为38.7%，占据优势。尹锡悦在这两个群体中的支持率分别为14.7%和16.2%。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。具体调查结果可参考中央选举舆论调查审议委员会网站。