韩报告首例奥密克戎死亡病例 危重患者连续两周超千人

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠危重患者人数连续第二周超过1000人。中央防疫对策本部表示，以3日0时为准，新冠危重患者为1015人，较前一天减少9人。韩国危重患者人数自去年12月21日达到1022人之后，连续两周保持在1000人以上。死亡人数单日新增36人、累计5730人，死亡率为0.89%。大部分死亡者为60岁以上高龄者，40-49岁有一人、30-39岁两人。单日新增确诊病例为3129例，其中本地感染病例为2993例、境外输入病例为136例。光州市出现了奥密克戎感染者死亡病例。这名90多岁的女性入住光州一家疗养医院，去年12月25日确诊、两天后死亡。流行病学调查结果显示，这名女性感染了奥密克戎变异毒株。该医院另一名确诊后死亡的90多岁女性同样与奥密克戎变异毒株存在流行病学上的关联。这是韩国首次出现奥密克戎死亡病例。韩国现行保持社会距离措施被延长至本月16日。私人聚会人数限制、大众设施营业时间限制、活动和集会标准、宗教设施聚集标准等大部分措施都将维持。3000㎡以上的商店、超市和百货商场也适用防疫通行证，未接种疫苗者进入这些设施将受到限制。为减少现场的混乱，该措施将在为期一周的过渡期后，从10日起正式实施。电影院、演出设施的开放时间有所调整，以上映和演出开始时间为准，最晚入场时间为晚9时。私人聚会人数上限为4人。餐厅、咖啡厅须出示接种证明和阴性检测结果证明，仅完成接种者、PCR检测呈阴性者、18岁以下人群、新冠痊愈者、因健康原因无法接种疫苗者可在餐厅和咖啡厅参与聚会，未接种者仅允许一人用餐。除餐厅、咖啡厅外，练歌房、公共澡堂、室内体育设施、娱乐设施也仅允许营业至晚9时。多功能媒体房、娱乐厅、赌场、网吧、按摩所等可营业至晚10时。50人以下活动和集会不对疫苗接种进行要求，超过50人的活动和集会最多允许299名防疫通行证持有者参加。宗教设施允许可容纳人数的30%使用，最多不超过300人，若使用者为完成接种者，则可放宽至可容纳人数的70%。