韩新冠危重患者时隔15天降至千人以下

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国新冠危重患者时隔15天首次降至1000人以下，新冠单日新增确诊病例也转为减少势头。防疫部门表示，随着各种防疫指标出现好转，医疗体系得到了一定程度的恢复。但不断扩散的新冠奥密克戎变异毒株将成为今后的变数，防疫部门将拟定相关防疫对策。据KBS记者报道，得益于政府加强保持社会距离措施以及新冠疫苗加强针的接种，新冠新增病例和危重病例双双减少。以4日0时为基准，新冠危重患者为973人，时隔15天首次降至1000人以下。新冠单日新增确诊病例连续三天维持在3000多例水平。与一周前相比，日均新增病例减少了27%。感染风险较高的60岁及以上高龄人口新冠确诊病例占比也呈持续减少趋势。中央事故处理本部防疫总负责人朴乡(音译)表示，在新冠单日新增确诊者中，60岁及以上确诊者一度达到1500人以上，占比升至35%，但本周跌至500多人，占比降至17%左右。随着新冠确诊患者持续减少，病床持续增加，防疫部门认为，目前各医疗机构的病床情况已进入稳定阶段。据统计，全国重症患者病床启用率为62.3%，首都圈也维持在64%左右。准重症患者病床启用率和传染病定点治疗医院的启用率下降到了50%以下。一周内没有一名患者需要等待病床超过一天。但传播力快的新冠病毒奥密克戎变异毒株可能会成为一大变数。光州广域市一家疗养医院已经出现首例奥密克戎死亡病例，预计最早在本月底，奥密克戎有可能成为韩国国内主要流行毒株。为了应对新冠轻症患者居家治疗急剧增加的有关情况，防疫部门决定扩大诊所级医疗机构的参与。考虑到病毒检测规模增加，除了PCR检测以外，防疫部门还在考虑扩大快速抗原检测等方案。此外，过去八周有53.1%的新冠危重患者和53.2%的新冠死亡者未接种疫苗。防疫部门将在第一季度迅速提高新冠疫苗加强针接种率。目前韩国有37%的人已接种加强针。