韩军监控曾五次捕捉到越北者但军方未察觉

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韩国国际广播电台报道：据调查，本月1日江原道东部前线军事分界线附近发生越北事件当时，韩军监控系统曾数次捕捉到越北者A某越过最前方铁栅栏的场面，但军方却判断属于非特殊情况。在事件发生初期，军方甚至作出错误判断，认为并非越北，而是归顺。联合参谋本部发布了东部前线越北事件有关战备态势调查结果。据现场调查结果，1日下午6时36分许前方哨所(GOP)三台监控共计五次捕捉到越北者A某越过铁栅栏的场面，但哨兵却未能及时察觉。据调查，在播放录像时，录像输入存储服务器的时间和实际时间有所不同，因而未能确认越过铁栅栏的视频，因此认为属于非特殊情况。在这种情况下，大队指挥管制室在情况结束后，并未向上级部队和大队长进行报告。越北者A某在越过前方哨所铁栅栏的过程中，铁栅栏监控设备曾亮起警告灯并发出警告音，小队长等六人组成的初步调查组检查了铁栅栏，但并未发现特殊情况。在越北者越过铁栅栏的初期，前方哨所大队长判断错误，认为是归顺者。前方哨所大队长晚9时17分许通过红外监控最早发现越北者A某后，依次投入了作战兵力，考虑到地形和移动方向等，初期作战依照归顺的可能性进行了搜索和调查。联合参谋本部表示，越北者A某越过军事分界线后，红外监控观测到的疑似北韩军人的四人并未与其进行接触。在联合参谋本部议长的主持下，联合参谋本部将于6日召开紧急作战指挥官会议，并设定特别期，由军团长负责提高警戒作战部队的任务执行能力。