韩即将完成韩国型月球轨道器制造 迎来太空探索元年

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韩国国际广播电台报道：去年韩国发射自主开发的韩国型运载火箭“世界”号之后，又即将完成韩国型月球轨道器制造。若今年发射成功，将开启韩国太空探索的元年。韩国从2016年开始完全运用自主技术开发了韩国型月球轨道器 (KPLO)，在即将于8月发射之前，正在进行电磁波环境测试和太阳能电池板启动测试，去年已顺利完成总组装试验和轨道环境试验等。月球轨道器将搭载国内开发的高分辨率相机等五种搭载体和美国国家航空航天局（NASA）开发的能够确保载人探月船着陆所需信息的装置等六种搭载体。正常完成轨道器和搭载体的所有试验后，将把月球轨道器移送至发射场。韩国航空宇宙研究院宇宙环境试验部研究员具玄模（音译）表示，5月开始准备移送到火箭发射场，8月1日将装载于SpaceX Falcon 9进行发射。若发射成功，月球轨道器将距离地球约150万公里，并将以利用地球和月球重力的方式在今年底进入距离地球38万公里的月球轨道。随后在距离月球表面约100公里的上空，如卫星一般围绕月球旋转，在一年的时间里观测月球。韩国航空宇宙研究院飞行支援组长全文进（音译）表示，将掌握月球表面及月球环境的特征，并通过搭载体执行任务，预先验证宇宙网络，以作未来使用。若韩国型月球轨道器正常执行任务，韩国将在2030年自行推进将无人探月船送向月球的计划。