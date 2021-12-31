韩财长：将面向小工商户和中小企业新增40万亿韩元资金供给

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基6日召开第52次紧急经济中央对策本部会议，探讨农历新年民生稳定对策。洪楠基表示，将面向小工商户和中小企业新增约40万亿韩元的资金供给。洪楠基指出，距离农历新年还剩下一个月，将尽快执行总额6.5万亿韩元的小工商户支援三大套餐，并在年前完成大部分损失补偿预支工作。洪楠基表示，将面向小工商户和中小企业新增约40万亿韩元的资金供给，并推动为传统农贸市场商户提供不超过1000万韩元的旺季产品采购贷款援助。政府还将加快今年财政执行的速度。洪楠基表示，在中央财政方面，将在上半年内投入预算执行管理对象项目（约200万亿韩元）的63%，地方自治团体和地方教育财政也将在上半年内各执行60%以上。政府还将选定直接关系到民生经济恢复的六大核心项目群，鼓励加速执行。六大核心项目群包括小工商户支援、创造就业岗位、韩国版新政、国家均衡发展等，总计将投入约107万亿韩元。洪楠基表示，今年全年政策金融规模为495万亿韩元，与去年持平。其中面向小工商户、中小和中坚企业的政策金融规模为311万亿韩元，较去年增长9万亿韩元。政府还将制定118万亿韩元的政策金融套餐，以加强产业竞争力。具体来看，数据、网络、人工智能产业及系统半导体、未来型汽车、生物技术保健产业和韩国版新政将投入65.8万亿韩元；材料、零部件和设备产业投入31万亿韩元；低碳转换、产业结构改革等设备投资领域投入20.9万亿韩元。