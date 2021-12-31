KBS民调：李在明支持率39.1% 尹锡悦26.0% 安哲秀10.6%

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韩国国际广播电台报道：KBS实施的民调结果显示，韩国执政党共同民主党总统候选人李在明支持率领先最大在野党国民力量党候选人尹锡悦13个百分点。本次调查在国民力量党选举对策委员会发生内部矛盾之际进行。另外，国民之党候选人安哲秀的支持率超过10%，近期持续上升。调查假设明天是选举日并询问受访者的投票意向，结果显示，39.1%的受访者选择了共同民主党候选人李在明，26.0%选择国民力量党候选人尹锡悦，两者相差13.1个百分点。正义党候选人沈相奵支持率为3.1%，国民之党候选人安哲秀为10.6%。安哲秀此前的支持率仅在5%左右，此次是去年10月之后，其支持率在KBS民调中首次出现两位数。尽管李在明支持率领先，但将近半数的受访者认为政权需要更换，多于认为政权需要延长的受访者（40.3%）。对于希望实现政权交替的一方来说，在野势力必须推选出单一候选人，尹锡悦支持者中有86.2%认为需要单一化，但安哲秀支持者中的这一比例仅为55.3%。在认为需要单一化的受访者中，57.4%认为尹锡悦应成为单一候选人，36.4%选择了安哲秀。此次调查由KBS委托韩国Research于3-4日面向全国1000名18周岁及以上成年人进行。调查使用手机虚拟号码，以电话方式进行。调查应答率为19%，可信任度为95%、标本误差为±3.1个百分点。具体内容可参考KBS官网。