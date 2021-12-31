韩境外输入病例骤增 10日起违反防疫通行证有效期规定将受处罚

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠新增确诊病例和危重患者人数呈显著减少趋势,不过受奥密克戎在全球扩散的影响，境外输入病例增多。从10日起，违反防疫通行证有效期规定，将被处以罚款或行政处分。以9日0时为准，韩国新增3376例新冠确诊病例，较前一天减少134例、较前一个周六减少457例。危重患者为821例，连续四天停留在800多例。境外输入病例则出现骤增。上月中旬单日新增病例超过7000例时期，境外输入病例仅为20-30例，然而上月末单日新增境外输入病例超过100例，本月8日则达到236例。分析指出，这主要是因为奥密克戎变异毒株在美国、欧洲等入境人员较多的地区大规模流行。截至本月1日的一周统计显示，七成新增病例感染奥密克戎变异毒株。专家表示，目前当务之急是尽可能阻止在海外感染后入境的人员在国内传播病毒。防疫部门表示，将综合评估国内外疫情形势和危险度，探讨进一步完善措施。从10日起，大型超市等场所也将适用防疫通行证，不过将予以为期一周的过渡期。餐厅、咖啡厅等场所的过渡期于9日结束，从10日起，若违反防疫通行证有效期规定，消费者将被处以10万韩元罚款，业主将被处以罚款和暂停营业等行政处分。防疫通行证有效期截至10日的600余万人中，94%已完成第三剂接种。防疫通行证执行终止申请诉讼于上周进行了首次庭审，法院最快将在本周内作出判决。目前，法院已对补习班等教育设施采取了防疫通行证效力终止措施，预计判决结果公布后，围绕防疫通行证的争议将加剧。