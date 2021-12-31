国民之党候选人安哲秀支持率突破15% 成选情最大变数

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韩国国际广播电台报道：距离3月9日韩国总统选举还有两个月，国民之党候选人安哲秀的支持率持续上升，动摇了李在明、尹锡悦两强对峙的格局，呈现出三足鼎立的趋势。韩国民调机构SOUTHERNPOST本月9日公布的调查结果显示，若安哲秀成为在野党的单一候选人，那么其支持率为42.3%，共同民主党候选人李在明为28.9%。若国民力量党候选人尹锡悦成为单一候选人，其支持率为34.4%、李在明为33.6%，两者差距在统计误差范围之内。这项调查受CBS委托，于7日-8日通过无线电话询问方式实施。韩国社会舆论研究所的民调结果显示，安哲秀的支持率为15.1%，李在明为37.6%，尹锡悦为35.2%。该调查于7日-8日通过无线自动应答方式进行。在韩国盖洛普本月7日公布的民调结果中，安哲秀的支持率同样达15%。该调查于4日-6日通过10%有线电话、90%无线电话询问方式实施。若安哲秀的支持率持续上升，预计国民力量党的支持群体对在野党推选单一候选人以实现政权更替的呼声将越来越高。目前国民力量党和国民之党均表示不考虑单一化，不过政界认为，两党或首先将各自候选人支持率提升至最高，随后再讨论单一化。上述所有民调的可信赖度为95%、误差范围为±3.1个百分点。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。