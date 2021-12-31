《鱿鱼游戏》演员吴永洙获金球奖最佳男配角奖

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韩国国际广播电台报道：韩国演员吴永洙凭借《鱿鱼游戏》成为首位获得金球奖剧集最佳男配角奖的韩国演员。《鱿鱼游戏》虽然还入围了剧集剧情类最佳剧集奖和最佳男主角奖提名，但最终未能获奖。在10日举行的第79届美国金球奖颁奖典礼上，吴永洙获得剧集最佳男配角奖。吴永洙击败了今年第三次挑战最佳男配角奖的《继承之战》演员基南·卡尔金、《早间新闻》演员比利·克鲁德普、马克·杜普拉斯等有力候选人，捧回奖项。这是韩国演员首次获得金球奖奖项。2020年《寄生虫》、2021年《米纳里》均在金球奖上铩羽而归。不过《鱿鱼游戏》男主角李政宰未能获得最佳男主角奖，该奖项由《继承之战》的杰瑞米·斯特朗摘得。另外，《鱿鱼游戏》虽然被寄希望获得最佳剧集奖，但是最终不敌《继承之战》。金球奖的排外色彩浓厚，截至去年还曾将外语台词超过50%的作品分类为外语影片。受此影响，2020年影片《寄生虫》、2021年影片《米纳里》未能入围最佳影片奖和演员类奖项候选名单，仅捧回了最佳外语片奖。非英语剧集类作品更是从未入围候选名单。受好莱坞抵制金球奖的影响，当天的颁奖仪式仅在官网上公开了获奖名单，未进行直播。金球奖因种族歧视、性别歧视、不透明的财政管理等深陷争议。考虑到这一氛围，当天吴永洙、李政宰、黄东赫等《鱿鱼游戏》的主创人员未出席颁奖仪式。奈飞原创剧集《鱿鱼游戏》描述了一场围绕456亿韩元奖金展开的大逃杀游戏。