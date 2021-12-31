1月前十天韩出口额139亿美元 同比增24.4%

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韩国国际广播电台报道：1月前十天韩国出口额同比增长20%以上。关税厅11日发布的初步统计数据显示，1月1日-10日韩国出口额为139亿美元，同比增加27.4亿美元，增幅达24.4%。这一期间的工作天数为6.5天，较去年多0.5天，按工作天数计算的日均出口额为21.5亿美元，同比增长14.8%。从具体项目来看，半导体（+23.3%）、石油制品（+135.3%）、精密机器（+29.2%）、轿车（+26.2%）出口额同比有所增加，但无线通信机器出口额减少51%。从主要出口国家和地区来看，对中国（+22.6%）、美国（+35.1%）、欧盟（+3.8%）、越南（+17.3%）等的出口额有所增加。1月前十天进口额为189亿美元，同比增加57.1%（+68.6亿美元）。从具体项目来看，原油(+79.9%)、半导体(+28.4%)、天然气（+392.5%）、石油制品（+149.8%）等进口额有所增加，但无线通信机器进口额减少42.5%。从主要进口国家和地区来看，从中国(+39.5%)、欧盟(+18.6%)、美国(+70.2%)、日本(+34.7%)、沙特阿拉伯(+356.9%)、澳大利亚(+193.5%)等的进口有所增加。