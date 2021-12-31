韩百大企业市值达2128万亿韩元 较去年初增208万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：今年韩国百大企业的市价总值较去年大幅增加。据韩国CXO研究所分析，韩国百大企业的市价总值共计2128万亿韩元（以普通股为准），较去年1月（1920万亿韩元）增加了208万亿韩元（+10.8%）。市价总值超过一万亿韩元的企业也从去年的234家增至今年的288家，增加了54家。市价总值规模以各年度首个营业日（去年为1月4日，今年为1月3日）为准进行计算。从今年市价总值排名来看，三星电子为469.2万亿韩元，排名第一位。其后依次为SK海力士（93.5万亿韩元）、NAVER（61.7万亿韩元）、三星生物（60.3万亿韩元）和Kakao（51万亿韩元）。接下来为现代汽车（45万亿韩元）、三星SDI（44.7万亿韩元）、LG化学（43.6万亿韩元）、起亚汽车（33.5万亿韩元）、Kakao Bank（28.1万亿韩元）。上述企业排名前十位。相较去年初，市价总值增加最多的企业为Kakao，Kakao市价总值从去年的35万亿韩元增至今年（以1月3日为准）的51万亿韩元，一年间约增加16万亿韩元。此外，NAVER的市价总值较去年增加13.6万亿韩元，HYBE和HMM分别增加8.9万亿韩元和7.9万亿韩元。