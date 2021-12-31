韩副总理：到2024年投资6.3万亿韩元培育疫苗产业

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基13日上午在政府首尔办公楼召开“第18次创新增长BIG3推进会议”。洪楠基表示，为将疫苗及原辅材料产业培育为继半导体产业之后韩国又一大主力产业，到2024年将进行6.3万亿韩元的民间设备投资。洪楠基表示，将为首支国产新冠疫苗在今年上半年实现商业化、开发新冠口服药等多种治疗药物提供支援。今年还将制定《生物健康振兴基本法》和人才创新方案，打造生物健康生态系统。洪楠基表示，今年将向生物科技未来三大核心领域即新药、创新医疗器械、尖端再生医疗投入3539亿韩元预算，进一步推动医疗机构诊疗信息数字化，为构建100万人生物大数据做准备。政府还决定为BIG3产业即系统半导体、生物健康、未来型汽车和DNA产业即数据、网络、人工智能提供税制等全方位支援。去年韩国BIG3产业的出口额达到630亿美元，创下历史新高。洪楠基表示，今年将通过财政、税制、金融支援、制度改革四大政策手段全方位支援BIG3产业和DNA产业，财政投入规模将从去年的9.7万亿韩元扩大至12.2万亿韩元，增幅达25.7%。政府还将正式推进数字化转型，以增进未来型汽车的竞争力。洪楠基表示，将开展汽车数据标准化工作，年内构建规模达原有数据量十倍以上的大数据门户网站。