美就北韩试射弹道导弹公布制裁措施 建议安理会跟进

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韩国国际广播电台报道：针对北韩连续发射弹道导弹，美国决定对负责购买导弹开发物资的有关人员进行制裁。此外，美国还建议联合国安理会采取进一步制裁措施。受到制裁的对象包括负责弹道导弹开发的北韩第二自然科学院有关人员等七人和一家俄罗斯机构。此次制裁距离北韩宣布发射高超音速导弹不到48小时。美国国务院发言人普赖斯表示，美国拥有多个选项，将继续使用这些选项对北韩的违法行为问责。美国财政部海外资产控制办公室表示，在制裁名单中，北韩第二自然科学院职员崔明铉（音）、沈光锡（音）等六人从中国和俄罗斯购买用于导弹开发的通信设备和钢铁等物资。一名俄罗斯人和俄罗斯机构参与了北韩大规模杀伤性武器的运输和交易。受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，并被禁止与涉及美国的个人和企业进行交易。美国国务院表示，发出强烈、一贯的信息对遏制北韩弹道导弹项目至关重要，建议联合国安理会采取进一步的制裁措施。美国国务院发言人普赖斯表示，联合国安理会的决议案和制裁应发挥效力，美国敦促联合国所有成员国尽到遵守决议案的义务。这暗示了若北韩进行进一步挑衅，美国有可能单独采取制裁措施。这是拜登政府第二次发布对北制裁措施。美国上月曾以北韩打压人权为由，对北韩国防相李永吉等实施制裁。