文在寅：访问迪拜很大程度上是为争办釜山世博会

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韩国国际广播电台报道：正在中东三国进行巡访的韩国总统文在寅在介绍访问迪拜的背景时表示，很大程度上是为了争办釜山世博会，并承诺政府将积极支援釜山申办世博会。文在寅原先还预定与阿布扎比王储会晤，会晤被取消后，双方进行了通话。文在寅向阿布扎比当地遭无人机袭击的遇难者表示了哀悼。文在寅在访问第二天前往迪拜世博会韩国馆参观时表示，自己与釜山市长朴亨埈会面，开始在海外宣传釜山申办世博会的有关情况，但韩国国内似乎对此的了解并不充分。文在寅表示，此次访问迪拜很大程度上是为了争办釜山世博会，并承诺将在政府层面上积极提供支援。文在寅还说，将在剩余的任期内最大程度地宣扬国威，希望全民凝聚力量争办2030釜山世博会。另外，首尔大学医院受委托运营由阿联酋王室设立的谢赫·哈利法专科医院已过去八年的时间，文在寅表示，在新冠疫情时代，国际间卫生和医疗合作极为重要，首尔大学医院运营阿联酋医院是强化两国医疗合作的良好契机。文在寅在访问迪拜期间获悉阿联酋首都阿布扎比遭无人机袭击、造成3人死亡的消息。阿布扎比是文在寅原预定访问的地点，在访问之前取消了行程。应阿联酋方面的邀请，文在寅与阿布扎比王储17日的会晤被取消，随后双方进行了通话。文在寅强烈谴责袭击事件，称杀伤平民的行为是决不能容忍的恐怖主义行为。文在寅结束对阿联酋所有的访问日程后，18日下午前往全球最大的武器进口国沙特阿拉伯进行访问。