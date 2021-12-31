经合组织韩国景气先行指数连续五个月下滑 暗示经济复苏放缓

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韩国国际广播电台报道：经合组织（OECD）20日的统计数据显示，去年12月韩国景气先行指数为101.2，较11月（101.3）下滑0.09%。这是韩国景气先行指数自去年8月以来连续第五个月环比下滑。经合组织的景气先行指数旨在捕捉经济运行状况的转换点，用于评估6-9个月以后的景气趋势。景气先行指数环比下滑意味着今后经济增速有可能慢于长期趋势，反之则意味着经济增速将加快。指数超过100意味着今后国内生产总值（GDP）水平将高于长期趋势，低于100则意味着低于长期趋势。韩国12月的景气先行指数为101.2、较前一个月出现下滑意味着韩国6-9个月后国内生产总值水平将高于长期趋势，但经济增速有可能慢于长期趋势。分析指出，指数下滑暗示了经济复苏的速度有可能放缓，韩国统计厅公布的截至去年11月的先行综合指数循环变动值也已连续五个月下滑。全球经济增长放缓将对韩国出口等造成负面影响。经合组织表示，最近的指标显示多个主要国家已度过增长高峰，新冠危机后出现的强烈经济增长反弹不久后有可能消失。指数显示，加拿大、德国、意大利、英国的经济基本面下滑趋势明显，日本和欧洲地区虽然预计将保持稳定增长，但是也已度过高峰。美国经济将保持稳定增长，但国内生产总值水平低于长期趋势。中国的经济增速将放缓，且国内生产总值水平低于长期趋势。经合组织成员国去年12月的景气先行指数平均值为100.5，环比下滑0.06%，自去年8月以来连续五个月下滑。