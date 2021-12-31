首尔市公布气候问题未来五年对策 普及低碳建筑和电动车

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韩国国际广播电台报道：首尔市20日表示，为实现2050年碳中和目标，将在今年起的五年间投入10万亿韩元预算，在建筑、交通和灾害领域推进“首尔市气候变化应对综合计划”。通过此次计划，到2026年预计可创造出约7万个就业岗位、20万亿韩元的生产诱发效应和8万亿韩元的附加值诱发效应。此次综合计划分为建筑、交通、绿地·水·土壤、气候灾害、市民参与五大领域，共有10项核心课题、143个具体项目。首尔市考虑到大城市建筑密度高、车流量大的特点，将减排重点放在占据温室气体排放量88%的建筑和交通领域上。在建筑方面，到2026年将对80万户住宅和建筑等实施加强隔热和装修工作，改建为低碳建筑。从明年起，新建民间建筑将分阶段适用零能耗建筑设计，新建公共建筑则从2024年起全面适用零能耗建筑设计。在交通领域，电动汽车充电桩将扩充至22万个，打造“生活圈5分钟充电网络”。50%以上的市内公交车和20%的出租车将更换为电动汽车。首尔市还将打造绿地、水景和土地景，改变大城市易受气候危机冲击的弱点。截至2026年，首尔市将营建3100万平方米的公园绿地，今年还将启动“河流复兴”项目，修复市内六处河流及周边生态环境。在应对气候灾害方面，首尔市将在2024年设立“24小时紧急状况中心”，应对气候变化导致的新型传染病等，并将针对老人、贫民区居民的上门健康管理服务次数增至每年34万次。为了提高市民参与度，首尔市还将截至2026年把目前在部分营业场所试点进行的“无一次性饮料杯咖啡厅”制度推广至全市。到2030年实现所有外卖餐饮店不使用一次性容器、所有行业不使用一次性塑料袋的目标。