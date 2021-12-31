韩统一部：密切关注北韩动向 对话和外交是解决问题的唯一手段

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部20日就北韩考虑重启2018年后暂停的核试验和洲际弹道导弹试射表示，正紧张、密切地关注北韩的一系列动向。统一部有关人士当天在回答记者提问时作出了上述表示。进入新年以来，北韩连续试射导弹，20日又表示考虑取消已维持三年的核试验、洲际弹道导弹试射暂停措施。这名有关人士表示，政府将缜密应对局势进一步恶化的可能性。这名人士强调，只有对话和外交能够使韩半岛走向和平未来，敦促北韩参与对话，不要让韩半岛局势退回到紧张加剧、南北关系恶化的过去。这名人士对于北韩将取消暂停核导试验措施付诸实际行动的可能性表示，不对北韩的用意或下一步措施做推断。这名人士还就“政府推进的《终战宣言》是否仍然有效”的提问表示，将继续与有关国家就对策保持紧密磋商，维持韩半岛局势稳定。在这一过程中，《终战宣言》仍是可以探讨的方案。朝中社当天报道称，金正恩总书记主持召开的劳动党政治局会议要求全面重新评估朝方提前、主动采取的信任构建措施，迅速探讨重启被暂停的所有活动。这意味着北韩有可能取消2018年4月劳动党全体大会在南北、美北首脑会谈前做出的暂停核试验和洲际弹道导弹试射的决定。统一部有关人士还就本月16日往返新义州和丹东的北中货运列车重启一事表示，截至目前持续捕捉到北中之间列车运行的迹象。不过由于列车运行随时有可能根据北中边境的防疫情况而改变，因此很难断言此次重启是否为持续性的。这名人士还说，虽然无法得知北韩运输的货物，但是从过往经验来看，有可能是豆油、砂糖等民生物资，以及橡胶、塑料等北韩无法自给自足的中间材料和务农物资、医药品等。