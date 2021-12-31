韩新冠新增病例反弹至6000例以上 奥密克戎最快本周内成主要流行毒株

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：以20日0时为准，韩国新增6603例新冠病毒确诊病例，较一周前猛增2400余例，自上月24日以来，时隔27天重新反弹至6000例以上。危重患者为488例，较前一天减少44例。死亡者新增28人，死亡率为0.91%。防疫部门预计21日单日新增病例很可能将超过7000例，奥密克戎最早将在本周内成为境内主要流行毒株。防疫部门表示，若单日新增病例超过7000例，防疫重点将从控制感染转向减少重症患者和死亡者。由此，今后奥密克戎感染者原则上将接受居家治疗，生活治疗中心病床将集中分配给老年人、基础疾病患者等新冠确诊人群。防疫部门还在扩充对居家治疗患者进行管理的医疗机构，正为社区医院也可进行诊疗和治疗做准备。防疫部门还将把目前每天75万份的PCR检测数量提升至85万份，以应对今后检测需求激增。两年前韩国出现首例新冠确诊病例至今，累计已确诊71.2万余例病例，6400余人死亡。目前，第一和第二剂新冠疫苗接种率均已超过85%，第三剂接种率为47.2%。另外，防疫部门认可的新冠预防接种例外人群将可从24日起领取例外确认书。中央防疫对策本部20日在例行记者会上表示，预防接种例外对象可从24日起就近前往保健所，或通过COOV、电子出入名单平台等领取例外确认书。