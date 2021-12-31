韩大选民调：李在明支持率34%、尹锡悦33%、安哲秀12%

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韩国国际广播电台报道：韩国民调机构EMBRAIN PUBLIC、K stat Research、Korea Research、Hankook Research20日公布的民调结果显示，共同民主党总统候选人李在明与国民力量党候选人尹锡悦的支持率几乎不分上下，差距在统计误差范围内。这项调查于本月17日-19日面向全国1000名18周岁以上成人进行，在四名候选人对决的前提下，李在明支持率为34%，尹锡悦为33%。李在明的支持率较10日-12日实施的调查下滑了3个百分点，尹锡悦则上升了5个百分点。两名候选人的差距也从9个百分点缩小至1个百分点。国民之党候选人安哲秀的支持率为12%，较上周下滑2个百分点。正义党候选人沈相奵为3%，与上周持平。回答没有支持的候选人或不知道的应答者占比17%，与上周持平。另外，46%的应答者赞成在野党推出单一候选人，42%则表示没有必要。作为单一候选人，安哲秀的支持率（40%）高于尹锡悦（34%）。不过在认为需要单一化的应答者中，尹锡悦的支持率为52%、安哲秀为37%。对于哪位候选人当选的可能性更大，40%的应答者选择李在明，34%选择尹锡悦。两名候选人的差距从21个百分点大幅缩小至6个百分点。40%的应答者表示应投票给执政党候选人，以维持施政基调的稳定。47%的应答者认为应进行政权更替。对文在寅总统国政运营的正面评价占比45%，负面评价为50%。政党支持率为共同民主党36%、国民力量党32%、国民之党7%、正义党4%。此次调查可信任度为95%、误差范围为±3.1个百分点，应答率为26.5%。调查采用手机虚拟电话号码进行电话询问，具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。