韩拟到2026年实现元宇宙全球市场占有率第五

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韩国国际广播电台报道：韩国政府20日召开第53次紧急经济中央对策本部会议，会上公布了《元宇宙新产业领先战略》，以应对元宇宙带来的经济和社会变化。根据这份战略的目标，到2026年韩国在全球元宇宙市场的占有率将从目前的第12位提升至第5位。政府将首先发掘并扶持与原有平台形成差异化的新型元宇宙平台，具体包括传统文化及艺术、游戏及动漫、时尚、运动等领域。政府还将新办“元宇宙学院”，于年内培养180名专业人员，向包括从业者在内的700人提供业务能力提升教育。政府还将为元宇宙技术、人文社会领域的四年制大学创办融合型专门研究生院提供支援，六年内最高将各投入55亿韩元。政府将分阶段增设元宇宙企业综合支援据点，以板桥地区为始，将元宇宙枢纽分阶段扩大至忠清、湖南、东北、东南地区。政府将在这些地区提供元宇宙服务开发所需的设施和企业及人才培养所需的空间。最后，政府将制定元宇宙伦理原则和实践指南，为元宇宙生态系统参与者搭建安全和信任网，具体包括禁止非法有害信息的传播、对数字财产等进行评估、保障消费者的认购取消权等。政府还将运营元宇宙社会创新中心，帮助开发服务、创造需求。