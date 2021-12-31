美研究员：北韩仍在维持2018年部分炸毁的丰溪里核试验场

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韩国国际广播电台报道：有分析指出，北韩仍在维持2018年被炸毁部分坑道的丰溪里核试验场。据美国之音24日报道，美国史汀生中心（Stimson Center)特别研究员奥利·海诺宁在接受该媒体的采访时依据最新的卫星照片指出，从车辆行驶的痕迹和除雪工作等迹象来看，北韩仍在一定程度上维持着丰溪里核试验场，部分建筑仍在使用。奥利·海诺宁曾担任国际原子能机构副总干事。美国之音还指出，丰溪里一带共有四个核试验坑道，1号坑道在第一次核试验后关闭，2号坑道进行了第二到第六次核试验。3、4号坑道的规模大于2号坑道，目前处于管理之中，尚未使用。海诺宁预计，北韩有可能在今后的核试验中使用未被破坏的部分坑道。他表示，2018年北韩炸毁坑道时，并未完全破坏坑道内部，北韩有可能挖掘新入口，将之与未被破坏的坑道连接。不过海诺宁也表示，北韩不太可能短期内在丰溪里进行核试验，受过去试验的影响，周围的岩石和山坡极有可能已受到破坏。另外，北韩若进行进一步的核试验，或招致中国的不满，预计在北京冬奥会之前北韩进行核试验的可能性不大。海诺宁表示，最近北韩连续发射可搭载核武器的短程导弹，从这一点来看，北韩考虑新建核试验场对其更具合理性。虽然目前北韩不太可能进行核试验，但有可能已开始修建核试验场。北韩于2018年5月在外媒的参观下炸毁丰溪里核试验场的部分坑道。