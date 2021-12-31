日政府：佐渡岛矿山申遗仍在讨论中 对韩外交不属于考虑事项

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韩国国际广播电台报道：日本政坛对日本政府考虑不推荐佐渡岛矿山为世界文化遗产候选地提出了抗议。自民党政务调查会长高市早苗在24日举行的众议院预算审议会上表示，韩国从2023年秋季起担任联合国教科文组织世界遗产委员会委员国的可能性很高，届时佐渡岛矿山申遗将变得困难，因此今年内应推荐佐渡岛矿山为候选地。高市早苗还指出，中国或将从2027年秋季起担任世界遗产委员会委员国，也就是说，日本将从2023年起被卷入韩国和中国发起的“历史战”。高市早苗表示，日方针对2018年韩国大法院关于被强征劳工赔偿的判决和日企在韩资产兑现的命令提出了反驳，若不推荐佐渡岛矿山为候选地，将很难获得国际社会对日本立场的理解。日本外务相林芳正对此表示，关于今年是否推荐佐渡岛矿山为世界文化遗产候选地的讨论尚未结束，政府正评估是否已做好充分的准备用历史和事实关系来反驳他国提出的异议。林芳正还表示，对韩外交事宜完全不在讨论事项之中。此前，日本前首相安倍晋三表示，不推荐佐渡岛矿山为世界文化遗产是错误的。新潟县知事和佐渡市市长也多次召开记者见面会，施压政府将佐渡岛矿山定为候选地。去年12月，日本文化厅文化审议委员会宣布佐渡岛矿山在江户时代的黄金生产工艺拥有世界性价值，被评选为世界文化遗产候选地，不过日本文化厅罕见地添加了需日本政府综合评估的附带款项。此后多家日本媒体报道称，日本政府认为，由于韩国的反对，佐渡岛矿山申遗成功的可能性不大，因此正考虑不推荐其为候选地。