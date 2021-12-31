韩去年放弃求职者接近63万人 创新高

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韩国国际广播电台报道：去年韩国放弃求职人数达到了历史最高水平。连续六个月未能找到工作的长期失业人数时隔两年重新增长，接近13万人，其中一半为20-39岁的年轻人。根据韩国统计厅国家统计门户网站(KOSIS)和韩联社“微观数据”24日公布的分析结果显示，去年放弃求职人数为62.8万人，是2014年相关统计改革以来的最高值。放弃求职者是指希望就业，但是因认为无法找到合适的就业岗位或教育、经验、年龄等条件不足而在过去四周内放弃求职活动的人。长期失业者也出现了大幅增长。长期失业者指在去年内进行了超过六个月的求职活动，但未能找到工作岗位的人。数据显示，该人群达到12.8万人，较新冠疫情扩散的第一年2020年（11.8万人）增加一万人（+8.1%）。这是长期失业者自2019年以来，时隔两年重新转为增多势头。从年龄来看，20-39岁长期失业者为6.5万人，其中20-29岁人群3.7万人、30-39岁人群2.8万人。求职时间超过一年的超长期失业者为1.3万人，同比增长86.8%，同样时隔两年重新增加。去年，失业人数为103.7万人，同比减少7.1万人，失业率为3.7%，同比下滑0.3个百分点。