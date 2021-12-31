2020年韩文化内容出口额突破14万亿韩元 同比增16%

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韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部公布的文化内容产业调查结果显示，2020年内容产业出口额达到119.2428亿美元、约折合14.2万亿韩元，较2019年增长16.3%。在全世界范围内韩流现象的推动下，通过全球平台实现的出口大幅增长。按照领域来划分，出版增长61.1%、电影增长43.0%、漫画增长36.2%、广播电视增长28.5%、游戏增长23.1%。从出口规模来看，游戏产业以81.9356亿美元排名第一，其次是角色商品（7.1581亿美元）、广播电视（6.9279亿美元）、知识信息（6.9199亿美元）、音乐（6.7963亿美元）。同年，内容产业销售额为128.2870万亿韩元，较2019年增长1.2%。随着对无接触在线文化内容需求的增长，游戏（+21.3%）、漫画（+14.7%）等以数字形式销售的领域增长尤为明显。广播电视领域的销售额为21.9647万亿韩元，排名第一。其次分别是出版（21.6488万亿韩元）、知识信息（19.3734万亿韩元）、游戏（18.8855万亿韩元）、广告（17.4218万亿韩元）等。此次调查由文化体育观光部面向出版、漫画、音乐、动漫、广告、角色商品、知识信息、内容解决方案八个产业的企业展开，并将调查结果与韩国内容振兴院、电影振兴委员会、信息通信政策研究院对游戏、电影、广播电视产业的调查结果进行综合统计。报告将从25日起公布在文化体育观光部（www.mcst.go.kr）、韩国内容振兴院（www.kocca.kr）的官网上。